Die Ostküste der USA erlebt derzeit eine heftige Kältewelle. Sogar im Sonnenstaat Florida gibt es Frost. Die tiefen Temperaturen haben eine ungewöhnliche, aber gefährliche Folge: Leguane fallen reihenweise von den Bäumen. Die wechselwarmen Tiere kommen bei tiefen Temperaturen in eine Frost-Starre und können sich nicht in ihren Schlafplätzen auf den Bäumen halten. Bis zu neun Kilo wiegt so ein Reptil.

(Video: Thomas Sennhauser)