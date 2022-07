Schweizer Trash-Queen Elena Miras gewinnt ihre dritte Reality-Show

Sie hat es schon wieder geschafft: Elena Miras gewann am Mittwoch die dritte Staffel «Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand» und holte sich damit den Titel «Realitystar 2022». Die 30-Jährige hat auch schon verraten, wofür sie die stolze Gewinnsumme ausgeben wird. Ebenfalls Grund zur Freude hat die Familie Baldwin: Alec (64) und seine Ehefrau Hilaria (38) erwarten ihr siebtes Kind – und haben nun bereits ein erstes Baby-Foto auf Instagram gepostet. Auch via Instagram hat Pietro Lombardi (30) seine Liebesbeziehung zu Laura Maria Rypa offiziell gemacht! Dazu postete der Sänger ein Statement und einen romantischen Pärli-Schnappschuss.