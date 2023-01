Endlich kann Roger Federer das tun, worauf er 15 Jahre warten musste

Roger Federer erwähnte während seiner langen Tennis-Karriere stets dasselbe, wenn er darauf angesprochen wurde, was er schon lange mal wieder machen möchte: Skifahren. Im letzten September ist der 41-Jährige vom Spitzensport zurückgetreten – vier Monate später steht er endlich auf den Latten. «Es sind 15 Jahre her, es fühlt sich so gut an, wieder auf der Piste zu sein», schreibt der Maestro auf Instagram. Der seit Samstag zurückgetretene Beat Feuz kommentierte: «Im Abfahrtsteam ist ein Platz frei.»