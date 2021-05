Best-of «Bachelorette», Folge 3 - Endlich knutscht Dina rum!

Gibs zu: Du hast letzte Woche vergebens aufs Best-of gewartet und wurdest von uns bitter enttäuscht. Das lag daran, dass wir Dina extra einfliegen mussten, damit sie uns ihr Arschgeweih zeigt. Da hatten wir dann blöderweise keine Zeit mehr fürs Best-of. Sorry! Wir hoffen, du vergibst uns und freust dich umso mehr aufs heutige. Denn diesmal lohnt sichs wirklich! Rosenkavalierin Dina tut nämlich das, was ihr Vorgänger Alan Wey schon in seiner ersten Folge gemacht hat: Sie schleckt mit einem ihrer Kandidaten rum. Wenn das mal nicht ein erstklassiger Grund ist, jetzt sofort den «Play»-Button da oben zu drücken und sich die ersten Dina-Zungenspiele in voller Länge zu geben.

In dem Sinne: Viel romantisches Vergnügen mit dem schönsten Dina-Best-of aller Zeiten!

(Video: P. Stirnemann/3+)