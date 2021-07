Diese Woche ging Instagram-Personality Oli London viral, weil Oli nach 18 Operationen eigenen Aussagen zufolge wie BTS-Star Jimin aussieht und sich nun als koreanisch bezeichnet, obwohl man seine Nationalität bekanntermassen nicht mit dem Skalpell ändern kann (als News-Juice-Stan weisch eh Bescheid). Einige Userinnen und User beliessen es deswegen aber nicht bei Kritik, sondern schickten Oli gar Morddrohungen, wie Oli in einem neuen Interview erzählt. Ob der Instagram-Chef auch bald mit Anfeindungen konfrontiert wird? Jedenfalls kündigte er an, dass sein Portal mehr auf Video setzen wird und sich damit durchaus dem Feeling von Tiktok annähern will. Und: Rita Roof aus Zürich ist der Juli-Best-Crushing-Newcomer von 20 Minuten und den Swiss Music Awards, schön. (Video: A. Zobrist/S. Krausz/P. Stirnemann)