Beim «Priisgeglä» in Schwyz wurde am Samstag der grösste Sch***haufen gesucht. 1100 Besucher waren am Fest. 20 Personen, 19 Männer und eine Frau, haben teilgenommen, der schwerste Haufen wog 262 Gramm. Gewonnen hat Alex Kronenberg aus Willisau LU. Wenn das nicht mal eine Leistung ist.

(Video: Thomas Sennhauser)