Wurm in Höhle gefunden :

Ein News-Scout suchte in einer Höhle im Kaltbrunnental in der Nordwestschweiz Schutz vor dem Regen. Dort fand er einen kuriosen Wurm. Ein Biologe vermutet, dass es sich um einen parasitären Saitenwurm handelt. (Video: 20min/News-Scout/Steve Last)