Was für ein Chancentod :

Ein italienischer Amateurkicker bringt es fertig, den Ball zweimal hintereinander nicht im leeren Tor unterzubringen. Zuerst trifft er per Fuss die Latte, der Nachschuss per Kopf fliegt übers Tor. Der Kommentator in vierfacher Ausführung: «Ich glaube es nicht!»