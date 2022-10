Pingpong-Diplomatie einmal anders. Der türkische Präsident Erdogan liefert sich ein kleines Spielchen mit dem kasachischen Präsidenten Tokajew in dessen Amtssitz. Und das Web wundert sich darüber, wie Erdogan den Schläger hält, nämlich am Blatt statt am Griff.



(Video: Stefan Lanz)