Schweizer Elite-Hotelschule: Eric (23) braucht für seinen Bachelor tadelloses Benehmen und 80’000 Franken

Die Hotelfachschule in Lausanne gehört zu den besten der Welt. Neben einem namhaften Abschluss bietet die EHL Hospitality Business School ihren Studierenden puren Luxus. Wellnessbereich, Coiffeursalon und Michelin-Restaurant – dafür werden Fleiss, Disziplin und tadelloses Benehmen gefordert. Wer hier zur zukünftigen Hotel-Elite ausgebildet werden will, muss tief in die Tasche greifen. Der vierjährige Bachelorstudiengang kostet für ausländische Studierende um die 180’000 Franken, Schweizer zahlen rund die Hälfte. Zwei Studierende geben 20 Minuten einen Einblick in ihren Alltag und erzählen von ihren unterschiedlichen Lebenswelten.



Eric (23) aus Basel studiert im ersten Semester an der EHL und hat das Glück, dass seine Eltern das Studium finanzieren. Er verspürt keinen finanziellen Druck. Wer hingegen stark unter Druck steht, ist Eleonore (22) aus Ungarn. Sie hat als eine von wenigen ein Stipendium erhalten. Im Video erzählen die beiden von ihrem strengen Studium, Partys und ihren persönlichen Herausforderungen.