News Juice: Nur noch Zungen bei «Der Bachelor» – «Erkan ist einfach nur noch ultrabillig»

Es ist ein offenes Geheimnis, dass wir bei News Juice die aktuelle «Bachelor»-Staffel noch furchtbarer finden als die vorherigen – und sie trotzdem schauen, weil wir einerseits ein Problem haben und andererseits uns hier wunderbar darüber auslassen können. Aber was Erkan und sein Harem nun in der obligaten Bootsparty-Folge geboten haben, versenkt das Niveau endgültig im Atlantik – in jedem Darkroom geht es anständiger zu und wir wissen, wovon wir reden, wir haben das Berghain schon mal auf Google Street View angeschaut. Ebenso den Burj Khalifa in Dubai, das höchste Gebäude der Welt. Und das hat Hollywood-Superstar Will Smith im Rahmen seiner Fitness-Youtube-Serie erklommen – bis zur Spitze in 830 Metern Höhe, easy. Und wenn du noch immer mit deinen Airpods und anderen Bluetooth-Headphones durch die Stadt stapfst, bist du ein verdammter Boomer und Finance-/Tech-Bro – die Gen Z setzt nämlich wieder auf Kabel-Ohrstöpsel. (Video: A. Zobrist/S. Krausz/F. Naef/P. Stirnemann)