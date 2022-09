Brite in Feierlaune: Erkennst du, welcher Superstar hier das Oktoberfest rockt?

Brite in Feierlaune :

Heute in den News der heimlich Verheirateten, massvollen Musiker und fruchtbaren Ex-Rosenkavaliere: «Fack Ju Göhte»-Schauspieler Elias M’Barek hat abseits der Öffentlichkeit geheiratet und sich nun erstmals mit seiner Angetrauten auf dem Münchner Oktoberfest gezeigt. Auf der gleichnamigen Bier-Sause in Frankfurt hat ebenfalls ein Promi die Bühne gestürmt. Allerdings kein Schauspieler, sondern einer der momentan angesagtesten Musiker der Welt. Seine Mass hat er zwar nicht geext, aber dafür mit dem singfreudigen Publikum einen seiner grössten Hits angestimmt. Weniger alkoholisch dürfte es momentan dafür beim deutschen Ex-Bachelor Sebastian Pannek zu und her gehen. Oder zumindest bei seiner Frau Angelina. Die beiden sind nämlich zum zweiten Mal Eltern geworden.

(Video: P. Stirnemann/A. Ehrensberger)