Jetzt in den News ehemaliger Promi-Traumpaare: Schmusebarde Eros Ramazzotti hat in Mailand seiner Ex-Ex-Frau Michelle Hunziker ein spontanes Ständchen gesungen. Allerdings nicht irgend eins. Er stimmte eines seiner grössten Liebeslieder an. Und Michelle hat mitgesungen. Das nährt natürlich Spekulationen in der Community.