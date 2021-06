Am Donnerstagmorgen setzt sich die Sonne durch und es kommt nur lokal zu Regengüssen. Am Nachmittag ziehen dann wieder Wolken auf, die neue Regenschauer und Gewitter mitbringen. Vor allem in der Nähe der Voralpen und im Mittelland drohen wieder Unwetter. Die Temperaturen liegen heute zwischen 20 und 22 Grad.

(Video: Salvatore Iuliano)