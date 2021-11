Mitte März zog sich Freeskier Andri Ragettli eine schwere Knieverletzung zu. Nach nur dreieinhalb Monaten stand er wieder auf den Ski, nun ist der Bündner auch mit seinem grössten Hit zurück. In einer neuen Version seiner berühmt gewordenen Parcours-Videos überzeugt der 23-Jährige wie eh und je. Speziell am neusten Hit: Er kommt im Squid-Game-Look daher. Sowohl die in pink gekleideten Statisten wie auch die Musik stimmt mit dem Netflix-Hit überein. Ragettli legt ein horrendes Tempo vor, ganz im Stil von Squid Game.