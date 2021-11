Schweizer Stars zur Impf-Offensive: «Es geht mir darum zu informieren»

Im Rahmen der nationalen Impfwoche setzen sich Schweizer Musikerinnen und Musiker mittels öffentlichen Shows für die Impfung ein. Die Informations- und Konzerttour «Back on Tour» hat am Montag gestartet. An den Shows, die ohne Zertifikat zugänglich sind, treten unter anderem Sängerin Stefanie Heinzmann, Rapper Stress und die Band Dabu Fantastic auf. Im Interview mit 20 Minuten verraten die Promis, warum sie sich aktiv für die Impfung einsetzen – und was die Kehrseite ihres aktiven Engagements ist.