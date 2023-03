Rapper Stress: «Es gibt ein Sextape von mir und Melanie Winiger»

Die vergangenen zwei Jahrzehnte waren für Rapper Stress mit zahlreichen Höhen und Tiefen verbunden: Depression, zerbrochene Beziehungen, Raserfahrten, Kontroversen und allem voran ganz viele musikalische Highlights. In all der Zeit stets an seiner Seite: 20 Minuten. Im Rahmen seines Bühnenjubiläums schaut der Musiker nun auf Schlagzeilen zurück. Während die einen noch extrem präsent sind, bringen ihn andere in Verlegenheit.