Schweizer «Food-Porn» Tiktoker Cedrik Lorenzen: «Es ist besser, wenn ich oben ohne koche»

Er verleiht dem Wort «Food-Porn» eine neue Bedeutung. Cedrik Lorenzen ist ein Schweizer Tiktoker. Über 54 Millionen Mal wurden seine sexy Videos gelikt, 2,3 Millionen folgen ihm. Denn in seinen Videos wird heiss gekocht. Und damit ist nicht die Temperatur in den Töpfen gemeint. Ob Brot kneten, Eier rühren oder ein paar Spritzer Sahne auf die Torte setzen, Cedrik weiss, wie er sein Essen, und sich, richtig in Szene setzen kann. Doch, wer ist der heiss begehrte Schweizer Tiktoker, der so viele fasziniert? Wir lernen ihn in seiner Küche in Lausanne kennen.