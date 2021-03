So will Schaffhausen die autofreien Sonntage umsetzen :

Das Stadtparlament von Schaffhausen hat am Dienstagabend einen Vorstoss für mehrere autofreie Sonntage im Jahr angenommen. Jetzt geht es um die konkrete Umsetzung. Der Stadtrat hat schon Vorstellungen, was an diesen Tagen geschieht.

(Video: Thomas Sennhauser)