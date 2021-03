In der 18. Minute kommt der FCZ an der Strafraumgrenze zu einem Freistoss. Schönbächler nimmt sich der Aufgabe an. Er schlägt den Ball ins weite Eck. Und was passiert? Der Ball segelt über Freund und Feind hinweg ins Tor. Gegenüber dem SRF gibt der Torschütze zu: «Etwas Glück war dabei. Natürlich will ich immer ein Tor schiessen, doch eigentlich wollte ich eine Flanke schlagen.»