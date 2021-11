Ex-Bachelorette Chanelle sorgt für Liebeschaos im deutschen TV

Britney Spears hat offenbar vergessen, dass sie bald heiraten wird. So bezeichnete sie ihren Verlobten Sam Asghari kürzlich als ihren «Boyfriend». Der fand das gar nicht lustig – und konterte sofort zurück. Feuer und Flamme für Britney ist übrigens auch Sänger Ed Sheeran (30). Er zweifelte früher an seiner sexuellen Orientierung, wie er jetzt bekannt gab – und daran sei Britney nicht ganz unschuldig gewesen. Auch dieses Mal darf ein Reality-TV-Update nicht fehlen: Die Schweizer Ex-Bachelorette Chanelle Wyrsch sucht jetzt bei «Bachelor in Paradise» die grosse Liebe. Bereits in der zweiten Folge der deutschen Sendung sorgte sie ordentlich für Gefühlschaos.