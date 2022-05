So lautet das Urteil, welches das St. Galler Kreisgericht am Mittwoch verkündete. Eine hohe Strafe für einen Betrug. Drei Jahre hat der ehemalige Anführer der Glaubensgemeinschaft Adullam, ein ranghoher Offizier der Armee und ehemaliger Bänker F.B* bereits in U-Haft abgesessen. Insgesamt acht Geschädigte hat er um 4,8 Mio Franken betrogen. Darunter die UBS, die Arbeitslosenkasse, ein Mitglied von Adullam und sogar enge Familienmitglieder.

(Video: Thomas Sennhauser)