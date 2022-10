Wundervolle Geste: Ex-Bundesliga-Star feiert Cupsieg mit Putzpersonal

Der 37-jährige Diego kickte einst in der Bundesliga für Werder Bremen und Wolfsburg. 2016 kehrte er in seine Heimat Brasilien zurück. Am Mittwoch gewann er mit Flamengo Rio de Janeiro den brasilianischen Cup gegen Corinthians Sao Paulo, ohne dass er gespielt hatte. Der Mittelfeldspieler feierte den Triumph auf ungewöhnliche Art und Weise: Er lud das Putzpersonal des Maracanã-Stadions dazu ein, mit ihm auf einem Foto zu posieren und zu jubeln – was für eine wundervolle Geste!