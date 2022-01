Der frühere Basel- und GC-Trainer Thorsten Fink wird neuer Chefcoach beim lettischen Erstligisten Riga FC. «Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass der 54-jährige deutsche Spezialist Thorsten Fink zum Cheftrainer des «Riga Football Club» ernannt wurde! Willkommen in Riga, Trainer!», schrieb der Verein am Dienstag in einer Mitteilung auf seiner Webseite. Sie präsentierten den 54-Jährigen mit einem kreativen Instagram-Video. Zu einem Capital-Bra-Song wird Fink mit einem Luxus-Mercedes ins Stadion gebracht.