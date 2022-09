Ex-GNTM-Kandidatin Lijana zeigt sich mit blutigem Gesicht

Auf Instagram veröffentlichte die ehemalige Finalistin von «Germany’s next Topmodel» Lijana Kaggwa (22) ein Foto, auf dem sie sich mit blutiger Nase und Wunden im Gesicht zeigt. Ihr Kommentar dazu lässt Böses erahnen. Derweil gewährt Anna-Maria Ferchichi (40) Einblicke in ihr neues Leben in Dubai und Model Georgina Rodriguez (28) teilt einen Liebesbeweis an ihren Freund Cristiano Ronaldo (37), der wortwörtlich unter die Haut geht.