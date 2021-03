Auch in der ARD nervt man sich, dass das Parallelrennen an der Ski-WM unter unfairen Bedingungen stattfindet. Ex-Ski-Rennfahrer Felix Neureuther, Co-Kommentator bei der ARD, ruft deshalb spontan den FIS-Renndirektor Markus Waldner an. Er erwischt ihn nicht und spricht ihm auf die Combox.