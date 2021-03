Der 14-Jährige Jonas Hasler aus dem Thurgau ist ein junger Snowboarder, der hoch hinaus will. «Im Moment möchte ich eigentlich nur Profi-Snowboarder werden», sagt Hasler so auch. Das Talent dazu hat er. Das ist Fakt. Wurde er doch bereits schon sechsmal Schweizer Meister in den U-11 und U-13-Kategorien. Er weiss also, was er will. Auch auf die Frage, weshalb er nicht Ski fährt, reagiert Hasler schlagfertig.

(Video: M.Kall)