Ski-WM: Marco Odermatt trinkt im SRF-Studio Wein und scherzt

Marco Odermatt holte am Sonntag an der Ski-WM die Goldmedaille. Am Abend war er zu Gast im SRF-Studio bei Paddy Kälin und Experte und Ex-Ski-Profi Marc Berthod. Während der Weltmeister Raclette aufgetischt bekam, zeigte er auf einen Weisswein und sagte: «Ich glaube, diese Flasche müssen wir auch bald mal aufmachen.» Damit er weiter reden könne. Kälin fragte daraufhin, ob er denn einen trockenen Mund habe? Odermatt lachend: «Oder überalkoholisiert, wer weiss.» Aber fahren müsse er ja heute nicht mehr.