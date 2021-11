Dieser Autofahrer in Jacksonville, Florida rammt einen Velofahrer der daraufhin in ein Strassenschild knallt und später an den Folgen stirbt. Aufnahmen zeigen wie der Autolenker unmittelbar danach nochmals zum verletzten Velofahrer zurückfährt und anhält, um dann wieder zu verschwinden. Dies deute laut der örtlichen Polizei klar daraufhin, dass der Automobilist den Vorfall bemerkt hat und Fahrerflucht beging. Nach dem Täter wird immer noch gefahndet.

(Video: Thomas Sennhauser)