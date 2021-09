Diese Autofahrerin in Darwin, Australien, hat offensichtlich ihr Auto nicht mehr unter Kontrolle. Zuerst schafft sie es noch sich irgendwie über sechs Spuren zu schlängeln, danach kracht sie aber in ein Geschäftsgebäude. Die Fahrerin hatte zuvor eine Kurve nicht erwischt. In dem Kleinwagen sass ausserdem ein zweijähriges Kleinkind. Beide wurden ins Spital eingeliefert, das Kleinkind erlitt schwere Kopfverletzungen.

(Video: Thomas Sennhauser)