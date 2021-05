Nachdem an Auffahrt die Reiselust bereits spürbar war, ist die Nachfrage auch für das kommende Pfingstwochenende ungebremst. Wer aber in den nächsten Tagen per Flugzeug verreisen will, muss teilweise tief in die Tasche greifen. Ein Return-Flug nach Mallorca über die Feiertage schlägt beispielsweise mit 500 Franken zu Buche – pro Person. Deutlich günstiger kommt es, wenn man mit dem Auto oder Zug verreist, zum Beispiel nach Norditalien.

(Video: Luca La Rocca)