Wer sonst als der Meister-Goalie kommt als Goaltender of the Year in Frage? Die Antwort: keiner. Dank Leonardo Genoni gewann der EV Zug den ersten Meistertitel seit 23 Jahren. Nati-Goalie Genoni zeigte bereits in der Regular Season starke Leistungen. Was ihn aber speziell auszeichnet ist, dass der 34-Jährige immer noch eine Schippe drauflegt, wenn es in die entscheidende Phase der Meisterschaft geht. Dann wird er für seine Gegner zum beinahe unüberwindbaren Bollwerk. «Ein grosser Dank geht an euch Jungs, ihr habt es möglich gemacht – holen wir uns noch einen!», machte Genoni seine Mitspieler heiss, nachdem er den Preis bekommen hatte.