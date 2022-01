Jetzt kann alles ganz schnell gehen: FCB-Wunderstürmer Arthur Cabral ist am Donnerstagabend in Florenz gelandet. Dass sich die Basler mit der Fiorentina geeinigt haben und nur noch der Medizincheck beim Serie-A-Club aussteht, war bereits klar. Auch FCB-Boss David Degen bestätigte dies am Donnerstagnachmittag. Am Freitag finden nun der Medizincheck und die Vertragsunterschrift statt.