Königin Margrethe feiert ihr 50. Thronjubiläum

Am 14. Januar 1972 übernahm die dänische Königin Margrethe den Thron von ihrem Vater und ist somit seit 50 Jahren an der Spitze von Europas ältester Monarchie. Das grosse Fest zum Jubiläum ist aufgrund der Coronapandemie in den Spätsommer verschoben worden. Gefeiert wird hinter den Palastmauern aber dennoch – möglicherweise sogar mit Margrethes bevorzugtem Fast Food einer bekannten Restaurantkette. Dort holte sie sich ja schon in der Vergangenheit einige Male selbst ihr Essen ab. Auch ihre Monarchen-Kollegin Queen Elizabeth mag Burger, ein italienischer Klassiker kommt ihr aber nicht auf den Tisch. Ihre Enkeltochter Prinzessin Beatrice verrät in der privaten Dankeskarte zur Geburt ihrer Tochter Sienna Elizabeth hingegen ein süsses Detail über ihre Kleine. Und in Schweden sorgt die neue Frisur von Prinzessin Sofia für Gesprächsstoff.