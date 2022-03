Fernanda Brandao will im Urwald heiraten

Die hochschwangere Fernanda Brandao steht kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes. Den Nachwuchs will sie in Lappland zur Welt bringen. Zudem steht die Trauung mit ihrem Verlobten Roman Weber an - und dafür haben sich die beiden einen aussergewöhnlich wilden Ort ausgesucht. Auch bei Luca Hänni läuten bald die Hochzeitsglocken. Dass seine Christina für ihn die Richtige ist, zeigt ihm sein Daumen, wie er in einem Insta-Video veranschaulicht. Ebenfalls auf der Social-Media-Plattform teilte der Buckingham-Palast neue Fotos von Queen Elizabeth und ihrem Treffen mit Kanadas Premier Justin Trudeau. Auffallend auf den Bildern: ein Blumenstrauss in den Farben der ukrainischen Flagge.