Fitnesscenter sind bereits seit der Covid-19-Pandemie am Anschlag. Die Energiekrise macht die Lage dramatischer. Der Verband empfiehlt daher, die Abonnementspreise um fünf bis zehn Prozent zu erhöhen. Einige Fitnesscenter haben die Preise bereits angepasst. So kostet das optionale Wellnessabo im Fitnesscenter step by step nun 300 statt 200 Franken.

(Video: 20min/Janina Schenker/Luca La Rocca)