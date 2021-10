Eine Gruppe von Migranten sitzt seit Wochen an der polnischen Grenze in Belarus fest. Am Mittwoch kam es dort bei Usnarz Górny zu hektischen Szenen, als ein Teil der Gruppe mit allen Mitteln versuchte, nach Polen zu gelangen. Mit Baumstämmen, Äxten und Steinen versuchten mehrere Personen den Stacheldraht zu durchbrechen.