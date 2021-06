In der Nacht auf Freitag kam es in Uzwil SG zu einem tödlichen Selbstunfall. Der Fahrer (24) wurde dabei verletzt. Sein 27-jähriger Beifahrer verstarb auf der Unfallstelle. Ein weiterer 27-Jähriger, der hinten sass, flüchtete und wurde heute Vormittag leicht verletzt in Uzwil wieder aufgefunden. (Video: Thomas Sennhauser)