Wer verstehen will, wie die Überfahrt der Flüchtlinge von Afrika nach Lampedusa verläuft, muss sich selbst einmal auf offene See zu begeben. Schnell wird klar: Die Überfahrt ist extrem gefährlich. Wir treffen Michele, der 36 jährige lebt auf Lampedusa. Seit die Situation in Lampedusa eskalierte, sieht er auf seinen Bootsfahrten immer wieder Flüchtende in Not.