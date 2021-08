Lange Grenzkontrollen in Basel :

Schon wieder Ärger am Flughafen Basel-Mulhouse. Wer nach seinen Ferien am Flughafen landet, für den oder die wird die Einreise in die Schweiz zur Tortur, wie News-Scout Anita berichtet. Die längeren Wartezeiten sind auch eine Folge der französischen Anti-Terror-Gesetze. Diese verlangen, dass jede und jeder Reisende kontrolliert wird, auch wenn die Reise innerhalb des Schengenraums stattgefunden hat.



(Video: Luca La Rocca, Raphael Casablanca)