Schöne Aussicht aus der Gondel und ein leckeres Fondue geniessen. Dieses Erlebnis gibt es normalerweise in diversen Schweizer Seilbahnen. Doch jetzt ist Schluss. Aus heiterem Himmel bekamen die Seilbahnunternehmen kürzlich vom UVEK die Nachricht, dass die EU 2019 eine neue Brandschutznorm in Kraft gesetzt hat. Verboten sind offene Feuer in allen Bereichen von Seilbahnen. Der Bevölkerung um Grächen VS stösst dies sauer auf.

(Video: Philip Salzmann, Thomas Sennhauser)