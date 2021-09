In der Ligue 1 musste am Samstagnachmittag beinahe ein Spiel abgebrochen werden. Der Grund: Die Fanlager von Lens und Lille lieferten sich in der Halbzeitpause eine wilde Schlägerei auf dem Feld. Mit viel Mühe konnte der Platz nach rund 20 Minuten von den Sicherheitskräften geräumt werden. Das Spiel wurde nach dem Unterbruch fortgesetzt. Lens gewann die Partie mit 1:0.