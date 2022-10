In der ganzen Schweiz boomt zurzeit die Ausbildung zur Bäuerin. Die rechte Hand des Landwirtes und der Landwirtin organisiert quasi den Hof zu Hause und schmeisst den Haushalt des Bauernhofs. Was gerade für Frauen nicht fortschrittlich klingt, ist aktuell bei vielen Frauen extrem im Trend. Noch nie haben sich schweizweit so viele für die Bäuerinnen-Ausbildung angemeldet, wie dieses Jahr.

(Video: Thomas Sennhauser)