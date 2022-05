Das Hoch «Tim» bringt am Mittwoch viel Sonnenschein. Am Morgen ist es noch bedeckt, die Wolken lösen sich aber rasch auf. Die Temperaturen klettern auf milde 15 bis 18 Grad, in der Westschweiz bis 19 Grad. Begleitet wird der Sonnenschein von einer frischen Bise.

(Video: Salvatore Iuliano)