Was für eine verrückte Partie in der zweiten französischen Liga! 3:3 steht es nach 55 Minuten zwischen Metz und Guingamp. Das Heimteam agiert nach zwei Platzverweisen bereits in doppelter Unterzahl, als auch noch Mittelfeldspieler Danley Jean Jacques komplett die Nerven verliert. Mit drei Spielern mehr siegt Guingamp am Ende 6:3. (Video: Twitter)