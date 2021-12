Zuvor war Everton acht Spiele sieglos geblieben, dann besiegten die Liverpooler am Dienstagabend Arsenal in der Nachspielzeit. Mehr zu reden gab aber die Aktion von Ben Godfrey. Dieser trat Takehiro Tomiyasu von den Gunners ins Gesicht. War das Absicht oder nicht? Schiedsrichter Mike Dean schaute sich die Szene nochmals im Video an und meinte, es sei keine Absicht gewesen, der Unparteiische sprach nicht mal eine Verwarnung aus.