Der französische Fussball-Weltmeister Kylian Mbappé hat in der Ligue 1 erneut für Aufsehen gesorgt. Der 23-Jährige traf am Sonntagabend für Paris Saint-Germain nach etwas mehr als acht Sekunden zur 1:0-Führung beim OSC Lille. Am Ende erzielte er beim X:Y-Sieg einen Hattrick.