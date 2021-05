Nirgends leben Singles so günstig wie in der Schwyzer Gemeinde Riemenstalden - und nirgends so teuer wie in der Berner Innenstadt. Laut einer Studie der Credit Suisse über finanzielle Wohnattraktivität haben Alleinstehende in Riemenstalden Ende Jahr 15’000 Franken mehr Budget übrig als in der Berner Innenstadt. Wir haben Menschen in beiden Orten gefragt, warum sie dort leben, wo sie leben - und ob ein Umzug des Geldes wegen für sie in Frage käme.

