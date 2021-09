News Juice: «Love Island»-Mandrina versuchen es miteinander - «Für mich bist du nicht die zweite Geige, sondern das ganze Orchester»

Sweet Mother of Baby Jesus, der Tag ist tatsächlich gekommen: Das ist die (vorerst) letzte Episode News Juice mit «Love Island»-Gossip. Beim Finale des Fummelformats am Montagabend haben sich Züri-Bätschi Andrina und ihr Kuschelbär Martin die Silbermedaille erknutscht. Und wir wissen nun, dass der Deutsche, der nächste Woche 30 wird, während der letzten zehn Jahre seine Tattoos vor seinem Vater versteckt hat. Schön, das der Servicesender RTL Zwei für mehr Familien-Transparenz sorgt. Ebenfalls sehr transparent gibt sich «Switzerland’s next Topmodel»-Kandidatin Aleks – zumindest, was ihre Meinung und Gedanken anbelangt. So verrät sie im Interview, dass bei der Castingshow keine Aussagen geskriptet sind und sie sehr oft ab sich selbst cringt, wenn sie die Folgen im TV schaut. Und sie sagt, warum sie nicht bei der Grosse-Schwester-Sendung «Germany’s Next Topmodel» teilnehmen will. (A. Zobrist/S. Krausz/P. Stirnemann)