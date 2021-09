Talente für blue Sport - Fussball-Traumjob? So lief die zweite Castingrunde

Über 80 Talente haben sich für das Casting von blue Sport beworben, um das neue Moderations-Gesicht zu werden. Die letzten sechs Kandidaten, welche sich in der ersten Castingrunde durchgesetzt haben, duellierten sich in der 2. Castingrunde live im Studio mit Ex-Profi Davide Callà für den Einzug in den Final. Die Jury: Claudia Lässer (Chief Product Officer blue Sport & News), Marco Streller ( blue Fussballexperte und Ex-Nati-Stürmer) sowie Tobias Wedermann (Sportchef 20 Minuten).